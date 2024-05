MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die Aktionäre schickten das Papier von MasterCard nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 440,43 USD.

Die MasterCard-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 440,43 USD. Die MasterCard-Aktie sank bis auf 440,43 USD. Bei 442,69 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 53.444 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Am 22.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 490,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MasterCard-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 28.10.2023 auf bis zu 359,81 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MasterCard-Aktie 22,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,59 USD, nach 2,37 USD im Jahr 2023.

Am 01.05.2024 hat MasterCard in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. MasterCard hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,23 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,48 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat MasterCard mit einem Umsatz von insgesamt 6,35 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,38 Prozent gesteigert.

Die MasterCard-Bilanz für Q2 2024 wird am 25.07.2024 erwartet.

Experten taxieren den MasterCard-Gewinn für das Jahr 2024 auf 14,29 USD je Aktie.

