MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard schiebt sich am Montagnachmittag vor

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die Aktionäre schickten das Papier von MasterCard nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 394,59 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die MasterCard-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 394,59 USD. Kurzfristig markierte die MasterCard-Aktie bei 394,84 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den New York-Handel startete das Papier bei 393,97 USD. Zuletzt wurden via New York 64.055 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Am 25.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 404,91 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 276,96 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,81 Prozent.

Am 27.07.2023 legte MasterCard die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,89 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MasterCard ein EPS von 2,56 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 6.269,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.497,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 31.10.2023 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MasterCard-Aktie in Höhe von 12,15 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

NYSE-Titel MasterCard-Aktie dennoch tiefer: MasterCard verdient im zweiten Quartal mehr

Ausblick: MasterCard legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

NYSE-Wert Visa-Aktie dennoch leichter: Visa mit glänzendem Ergebnis