MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Montagvormittag im Minus

Die Aktie von MasterCard gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die MasterCard-Aktie gab im AMEX-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 392,97 USD nach.

Die MasterCard-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr um 0,4 Prozent auf 392,97 USD ab. Das Tagestief markierte die MasterCard-Aktie bei 389,04 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 396,29 USD. Zuletzt wurden via AMEX 10.916 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Bei 404,86 USD erreichte der Titel am 26.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 3,03 Prozent Plus fehlen der MasterCard-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 278,35 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 29,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 27.07.2023 hat MasterCard die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,89 USD. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 2,56 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.269,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.497,00 USD in den Büchern standen.

Die MasterCard-Bilanz für Q3 2023 wird am 31.10.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass MasterCard im Jahr 2023 12,15 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

