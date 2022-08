MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard schiebt sich am Mittwochmittag vor

Das Papier von MasterCard legte um 12:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 328,20 EUR. Der Kurs der MasterCard-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 330,90 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 327,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 162 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Am 28.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 360,80 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.12.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 270,20 EUR. Abschläge von 21,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MasterCard am 28.07.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,56 USD gegenüber 1,95 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.497,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.528,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.11.2022 erfolgen.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,58 USD je MasterCard-Aktie belaufen.

