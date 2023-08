MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Donnerstagmittag höher

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von MasterCard gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das MasterCard-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 382,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von MasterCard nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 11:57 Uhr 0,8 Prozent auf 382,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die MasterCard-Aktie bei 382,60 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 380,20 EUR. Von der MasterCard-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 357 Stück gehandelt.

Am 31.08.2023 markierte das Papier bei 382,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MasterCard-Aktie derzeit noch 0,16 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 286,55 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 27.07.2023 lud MasterCard zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,89 USD, nach 2,56 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.269,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.497,00 USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte MasterCard am 31.10.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass MasterCard im Jahr 2023 12,15 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

