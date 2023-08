MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Vormittag auf grünem Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von MasterCard zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im AMEX-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 413,88 USD zu.

Das Papier von MasterCard konnte um 22:15 Uhr klettern und stieg im AMEX-Handel um 0,6 Prozent auf 413,88 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die MasterCard-Aktie bei 416,79 USD. Den AMEX-Handel startete das Papier bei 414,28 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 5.005 MasterCard-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 416,79 USD. Dieser Kurs wurde am 30.08.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie. Bei 278,35 USD erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 32,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

MasterCard gewährte am 27.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,89 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,56 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 6.269,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.497,00 USD umgesetzt.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von MasterCard wird am 31.10.2023 gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem MasterCard-Gewinn in Höhe von 12,15 USD je Aktie aus.

