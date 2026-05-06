Masterflex: Marge steigt weiter, Nachfrage bleibt robust

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Masterflex ist gut ins Jahr 2026 gestartet: Bei konstantem Umsatz wurden Ergebnis und Marge erneut gesteigert, zugleich wuchs der Auftragsbestand. In einem weiterhin anspruchsvollen Umfeld unterstreicht das die Robustheit des Geschäftsmodells.

Die Masterflex SE hat im ersten Quartal 2026 bei einem nahezu stabilen Umsatz von 27,4 Mio. Euro das operative EBIT auf 4,6 Mio. Euro gesteigert und die Marge auf 16,7 Prozent verbessert – und das trotz Anlaufkosten für neue Wachstumsprojekte. Angesichts der starken Vergleichsbasis aus dem Vorjahr fällt die erneute Ergebnissteigerung besonders ins Gewicht, zumal gleichzeitig der Auftragsbestand auf 21,3 Mio. Euro ausgebaut wurde. Insgesamt zeigt sich, dass sich Masterflex auch in einem herausfordernden Umfeld sehr gut behauptet und dank seiner breiten Aufstellung Schwächen in einzelnen Märkten ausgleichen kann; entsprechend wurde die Prognose für 2026 bestätigt.

Die Meldung des Unternehmens finden Sie hier: zum Artikel

Mit steigenden Erträgen ist für 2026 auch bei Matador Secondary Private Equity zu rechnen, nachdem sich die Währungseffekte, die noch 2025 die gute operative Entwicklung überdeckt haben, im laufenden Jahr nicht zu wiederholen scheinen: zum Artikel

Starkes Ergebniswachstum in 2026 ist auch von der JDC Group zu erwarten, die schon 2025 deutlich zulegen konnte. Doch noch hat die Aktie darauf nicht richtig reagiert. Ob die Q1-Zahlen, die am 11. Mai gemeldet werden, hier den entscheidenden charttechnischen Impuls liefern? zum Artikel

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Erstellung am 06.05.26 um 8:24 Uhr.

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