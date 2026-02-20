Masterflex: Mit Rückenwind zu neuen Höhen?

Die deutsche Industrie zeigt erste Erholungstendenzen, was für Masterflex für zusätzlichen Rückenwind sorgen dürfte. Denn das Unternehmen hat seine Hausaufgaben gemacht und ist für die nächste Wachstumsphase bereit.

Die Masterflex SE entwickelt und produziert spezialisierte Hightech-Schlauch- und Verbindungssysteme für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Besonders macht das Unternehmen die Kombination aus technologischem Know-how, hoher Materialkompetenz und einer klaren Fokussierung auf margenstarke Nischenmärkte wie Luftfahrt, Medizintechnik und Maschinenbau. Damit ist Masterflex ein Paradebeispiel für einen erfolgreichen deutschen Mittelständler, dessen starke Marktposition auf Innovationskraft und konsequenter Kundenorientierung beruht. So wenig spektakulär sich das Thema „Schläuche“ auf den ersten Blick anhören mag, Investoren bietet Masterflex eine überzeugende Equity-Story mit solider Marktstellung, klarer Wachstumsstrategie, robusten Kennzahlen und einer attraktiven Bewertung.

Industrieaufträge senden positive Signale

Auch der Zeitpunkt könnte günstig sein. Denn es mehren sich die Anzeichen für eine Stabilisierung der deutschen Industrie. So konnten einige Branchen, darunter der für Masterflex wichtige Maschinenbau, zuletzt steigende Auftragseingänge melden. Genau diese Branchen hatten in den vergangenen beiden Jahren die Entwicklung bei Masterflex spürbar gebremst. Umso bemerkenswerter ist, dass das Unternehmen dennoch sowohl 2024 als auch in den ersten neun Monaten 2025 überzeugende Zahlen vorlegen konnte. Die Prognose für 2025 wurde zuletzt bestätigt und beim operativen Ergebnis sogar in Richtung der oberen Hälfte des Zielkorridors von 12 bis 15 Mio. Euro konkretisiert. 2024 hatte das EBIT bei 12,5 Mio. Euro gelegen. Spätestens Ende März stehen mit dem Geschäftsbericht die nächsten belastbaren Daten an.

Neue Dynamik möglich

Sollte sich die verbesserte Auftragslage in einer steigenden Industrieproduktion niederschlagen, könnte Masterflex zusätzlichen Rückenwind erhalten. Eine konjunkturelle Belebung in Deutschland träfe auf ein Unternehmen, das seine Hausaufgaben gemacht hat: effiziente Prozesse, innovative Produkte, steigende Margen, hohe Cashflows und eine sehr solide Bilanz. So lag die EBIT-Marge nach neun Monaten 2025 bei 15,0 Prozent, der Free-Cashflow bei 8,6 Mio. Euro und die Eigenkapitalquote bei 69 Prozent.

Luftfahrt bleibt Wachstumsmotor

Gleichzeitig sendet das internationale Luftfahrtgeschäft, das zuletzt maßgeblich zur positiven Entwicklung beigetragen hat, keine Ermüdungszeichen. Airbus meldet weiterhin neue Aufträge und plant, die Produktionskapazitäten auszuweiten. Das unterstreicht die strategische Bedeutung der Entscheidung von Masterflex, im laufenden Jahr in Marokko einen neuen Standort zu eröffnen. Dort sollen die Kapazitäten im Luftfahrt-Zuliefergeschäft verdoppelt werden. Masterflex befindet sich damit in guter Gesellschaft: Auch große Zulieferer wie Safran investieren mehrere hundert Millionen Euro in neue Fertigungsstätten in der Region Casablanca, um von der wachsenden Nachfrage zu profitieren und Lieferketten zu stärken.

Großauftrag als zusätzlicher Schub

Ein weiterer Wachstumstreiber ist der im Sommer gewonnene mehrjährige Engineering- und Rahmenvertrag eines internationalen Industriekunden. Ab dem Herbst dürfte das Projekt verstärkt in den Umsätzen sichtbar werden, ab 2027 sind zusätzliche Erlöse von rund fünf Mio. Euro pro Jahr geplant.

Attraktive Bewertung trotz starker Performance

Für die Aktie, die 2025 bereits rund 50 Prozent zugelegt hat, sind das gute Aussichten. Dies umso mehr, als sie trotz des Anstiegs weiterhin moderat bewertet ist: Analysten taxieren das diesjährige KGV auf rund 12, für 2027 sogar auf unter 10. Auch das Kurs-Cashflow-Verhältnis wird bereits für 2025 auf unter 10 geschätzt, die Dividendenrendite liegt bei über 2 Prozent.

Fazit

Die Masterflex-Aktie bewegt sich aktuell in einer engen Spanne zwischen 13,5 und 14,0 Euro und damit nur wenig unter dem im Sommer markierten Mehrjahreshoch bei 14,7 Euro. Dank der sich abzeichnenden Belebung wichtiger Zielbranchen, dem anhaltenden Rückenwind aus der Luftfahrt und konkreten Wachstumsprojekten stehen die Chancen gut, dass Masterflex 2026 operativ weiter an Dynamik gewinnt. Das könnte der Aktie die Fortsetzung ihres Aufwärtstrends aus 2025 und einen erneuten Test des Hochs ermöglichen. Die Analysten sehen das Potenzial sogar deutlich höher; ihre Kursziele liegen zwischen 16 und 21 Euro. Auch wenn Verzögerungen bei den großen Wachstumsprojekten nicht auszuschließen sind und sich Hoffnungen auf eine konjunkturelle Belebung in der Vergangenheit mehrfach verzögert haben, erscheint das Rückschlagpotenzial – nicht zuletzt aufgrund der moderaten Bewertung – begrenzt.

Erstellung am 20.02.26 um 9:45 Uhr.

