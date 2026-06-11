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Masterflex: Neue Signale für den nächsten Wachstumsschub

15.06.26 08:21 Uhr

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Masterflex SE
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Auf der diesjährigen Hauptversammlung hat die Masterflex SE nicht nur eine um 11 Prozent erhöhte Dividende von 0,30 Euro je Aktie beschlossen, sondern den Aktionären auch ein Update zu den wichtigsten Zukunftsprojekten gegeben. Dabei wurde deutlich, dass die zentralen Wachstumsinitiativen planmäßig voranschreiten.

Besondere Aufmerksamkeit erhielt der größte Engineering- und Rahmenvertrag der Unternehmensgeschichte. Nach Angaben des Vorstands befindet sich das Projekt im Zeitplan und soll Ende 2026 in den Serienhochlauf übergehen. Da daraus ab 2027 spürbare Umsatzbeiträge erwartet werden, steigt mit jedem erreichten Meilenstein die Wahrscheinlichkeit, dass der nächste Wachstumsschub tatsächlich wie geplant eintritt.

Parallel dazu arbeitet Masterflex an weiteren Kapazitätserweiterungen. Mit dem neuen Standort in Marokko stärkt das Unternehmen [...]

Den vollständigen Artikel lesen sie bei Aktien-Global: zum Artikel.

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