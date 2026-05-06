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Masterflex: Operativ auf Kurs, Fantasie durch M&A

07.05.26 08:36 Uhr

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Masterflex SE
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SMC-Research hat die Zahlen zum ersten Quartal der Masterflex SE analysiert und sieht das Unternehmen klar auf Kurs. SMC-Analyst Adam Jakubowski betont vor allem die hohe und erneut verbesserte Profitabilität, während sich die Effekte der Wachstumsinitiativen erst im Jahresverlauf stärker zeigen dürften. Insgesamt bestätigt SMC-Research die positive Einschätzung und das Urteil „Buy“.

Laut SMC-Research sei Masterflex gut in das laufende Jahr gestartet. Beim Umsatz habe das Unternehmen nach Einschätzung von SMC-Research das starke Niveau des Vorjahresquartals nahezu gehalten, während es beim EBIT einen neuen Quartalsrekord erzielt habe. Konkret habe Masterflex zwischen Januar und März 27,4 Mio. Euro umgesetzt und ein EBIT von 4,5 Mio. Euro erwirtschaftet.

Auch beim operativen Cashflow sei laut SMC-Research mit 1,5 Mio. Euro ein neuer Q1-Bestwert erreicht worden. Nach Einschätzung von SMC-Research habe Masterflex damit die erhöhten Investitionen, die vor allem auf die beiden großen Wachstumsinitiativen zurückzuführen seien – den Standortaufbau in Marokko und den Anlauf des großen Entwicklungs- und Rahmenvertrags –, fast vollständig aus dem operativen Mittelzufluss finanzieren können.

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