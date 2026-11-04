Masterflex: Rekordergebnis und volle Auftragsbücher

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Masterflex hat mit den Neunmonatszahlen erneut seine hohe Profitabilität unter Beweis gestellt. Besonders erfreulich sind die steigende Wachstumsdynamik und der hohe Auftragseingang. Auch bei den strategischen Großprojekten geht es voran.

Masterflex hat in den ersten neun Monaten den Umsatz um 3,0 Prozent auf 82,2 Mio. Euro gesteigert, wobei sich das Wachstum im dritten Quartal auf 5,6 Prozent beschleunigte. Das operative EBIT erreichte mit 12,3 Mio. Euro (+1,9 Prozent) einen neuen Neunmonatsrekord, während die operative EBIT-Marge trotz Anlaufkosten für das neue Werk in Marokko mit 14,9 Prozent nahezu stabil blieb. Der Vorstand bestätigte die Jahresprognose von 103 bis 108 Mio. Euro Umsatz und 13 bis 16 Mio. Euro EBIT.

Damit ist Masterflex weiterhin auf einem guten Kurs, die Jahresziele zu erreichen. Besonders erfreulich ist der anhaltend hohe Auftragseingang, der den Auftragsbestand seit Jahresbeginn von 19,8 auf 23,2 Mio. Euro steigen ließ und damit eine gute Grundlage für weiteres Wachstum schafft. Auch bei den strategischen Wachstumsinitiativen geht es voran, allerdings mit geringen zeitlichen Verschiebungen. So ist der Produktionsstart im neuen Werk in Marokko weiterhin für das vierte Quartal vorgesehen. Beim großen Engineering- und Rahmenvertrag werden erste Umsätze inzwischen definitiv erst für 2027 erwartet, nachdem noch im Halbjahresbericht eine leichte Hoffnung auf erste Auslieferungen Ende 2026 bestanden hatte („spätestens ab 2027“). Mittelfristig könnten aus dem Projekt und möglichen Folgeaufträgen jährliche Zusatzumsätze von bis zu 10 Mio. Euro entstehen.

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Während Masterflex sein Wachstum aus eigener Kraft finanziert, wirbt ein anderer Nebenwert gerade um frisches Kapital für die Expansion: BENO. Doch für die BENO-Aktie steckt in der laufenden Transaktion noch eine weitere Chance. zum Artikel

Wo BENO noch um das Geld der Investoren wirbt, fließt es LAIQON derzeit in auffälligem Tempo zu. Allerdings muss sich erst zeigen, ob das auch in den Zahlen ankommt. zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.445 Prozent oder 13,9 Prozent p.a. (Stand: 31.10.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 04.11.26 um 08:24 Uhr.

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