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Masterflex: Stabiler Auftakt mit steigender Profitabilität

08.05.26 12:23 Uhr

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Masterflex SE
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Die Masterflex SE ist solide in das Jahr 2026 gestartet und hat einmal mehr ihre operative Stärke unter Beweis gestellt. Trotz eines nahezu unveränderten Umsatzes von 27,4 Mio. Euro konnte das Unternehmen das operative Ergebnis deutlich steigern. Das EBIT erhöhte sich auf 4,6 Mio. Euro, womit die Marge auf 16,7 Prozent kletterte.

Besonders bemerkenswert ist diese Entwicklung vor dem Hintergrund einer anspruchsvollen Vergleichsbasis. Das erste Quartal des Vorjahres war außergewöhnlich stark ausgefallen, dennoch gelang es Masterflex, die Profitabilität weiter zu verbessern. Gleichzeitig investiert das Unternehmen bereits in künftiges Wachstum, was sich in Anlaufkosten für neue Projekte niederschlägt – etwa im Zusammenhang mit dem Ausbau internationaler Kapazitäten.

Auch auf der Nachfrageseite zeigt sich ein stabiles Bild. Der Auftragsbestand wurde weiter ausgebaut und erreichte zuletzt 21,3 Mio. Euro. Dies unterstreicht, dass die Nachfrage in wichtigen Zielmärkten weiterhin intakt ist. Dabei profitiert Masterflex einmal mehr von seiner breiten Aufstellung über verschiedene Branchen und Regionen hinweg, die es ermöglicht, Schwächen in einzelnen Segmenten auszugleichen. Neben klassischen Industrieanwendungen tragen auch stabilere Bereiche wie die Medizintechnik zur Entwicklung [...]

Den vollständigen Artikel lesen sie bei Aktien-Global: zum Artikel.

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