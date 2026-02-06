DAX24.721 +0,9%Est505.998 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8800 +0,5%Nas23.031 +2,2%Bitcoin59.555 -0,2%Euro1,1851 +0,3%Öl67,30 -1,2%Gold5.009 +1,0%
SAP 716460 Amazon 906866 Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Stellantis A2QL01 Siemens 723610 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Infineon 623100
Matador: Baldige Belebung möglich

09.02.26 08:01 Uhr

Das Geschäftsmodell von Matador basiert auf Investitionen in Private-Equity-Secondary-Fonds. Diese Fondsstrukturen sind bereits etabliert, die zugrunde liegenden Beteiligungen somit weitgehend bekannt. Dadurch sinkt das Risiko gegenüber klassischen Private-Equity-Investments deutlich, während das Renditepotenzial weiterhin attraktiv bleibt.

Die Ergebnisentwicklung im ersten Halbjahr 2025 spiegelte allerdings noch ein schwieriges Marktumfeld wider. Insbesondere im zweiten Quartal wirkten die von Trump verhängten Zölle dämpfend auf die Kapitalmärkte. Entsprechend blieb der Beitrag aus den Fondsinvestitionen lediglich auf Vorjahresniveau. Auf Konzernebene wurde sogar ein Verlust ausgewiesen, der jedoch nicht operativer Natur war. Ausschlaggebend waren ausschließlich Bewertungsanpassungen, vor allem infolge der deutlichen Schwäche des US-Dollar. Da ein Großteil der Investitionen in dieser Währung erfolgt, die Rechnungslegung jedoch in Schweizer Franken, schlugen die Wechselkurseffekte spürbar zu Buche.

Im weiteren Jahresverlauf hat sich dieses Bild jedoch aufgehellt. Die negativen Währungseffekte setzten sich nicht fort, sodass [...]

Den vollständigen Artikel lesen sie bei Aktien-Global: zum Artikel.

07.10.2025Matador Partners Group KaufenSMC Research
21.03.2025Matador Partners Group KaufenSMC Research
04.10.2024Matador Partners Group KaufenSMC Research
26.03.2024Matador Partners Group KaufenSMC Research
09.10.2023Matador Partners Group KaufenSMC Research
