Matador: "Ein erfreuliches erstes Halbjahr"

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Der Börsengang von SpaceX ist gelungen – und das ist auch eine gute Nachricht für die Matador Secondary Private Equity AG. Mehr dazu und zur generellen Geschäftsentwicklung in unserem Interview.

Die Matador Secondary Private Equity AG hat ein breit gestreutes Private-Equity-Fondsportfolio aufgebaut. Im laufenden Jahr werden die Fondserträge von dem erfolgreichen Börsengang von SpaceX deutlich profitieren. Darüber und über weitere wichtige Entwicklungen hat das Team von SmartCaps mit dem Präsidenten des Verwaltungsrats, Dr. Florian Dillinger, gesprochen.

SmartCaps: Als Schweizer Unternehmen ist die Matador Secondary Private Equity AG möglicherweise noch vielen Anlegern in Deutschland nicht bekannt. Können Sie kurz beschreiben, was ihr Kerngeschäft ist?

Dr. Dillinger: Die Matador Secondary Private Equity AG ermöglicht Anlegern den Zugang zu qualitativ hochwertigen Private Equity Investments. Die Gesellschaft übernimmt die Auswahl der PE-Fonds, die in der Regel stark zugangsbeschränkt sind und überwindet so die hohen Mindestinvestitionssummen und langen Halteperioden für den Anleger.

SmartCaps: Womit generieren Sie hauptsächlich ihre Erträge, was steht dem im Wesentlichen als Aufwand gegenüber?

Dr. Dillinger: Unsere Erträge kommen aus den Wertsteigerungen in den Private Equity Fonds und den dann nach erfolgreichen Exits resultierenden Ausschüttungen. Wir haben sehr geringe Fixkosten und das Management erhält primär eine erfolgsabhängige Vergütung nach Übertreffen von Mindestschwellen.

SmartCaps: Im letzten Jahr waren die Fondserträge gegenüber der Vorperiode rückläufig, Währungsverluste haben unter dem Strich zu einem Fehlbetrag geführt. Können Sie uns die Einflussfaktoren auf diese Jahreszahlen kurz erläutern?

Dr. Dillinger: Wir sind aktuell zu ca. 2/3 im US-Dollar und zu ca. 1/3 im Euro investiert. Die deutliche Aufwertung des Schweizer Franken versursachte diesen Buchwertverlust. Die Wechselkurse haben nur geringen Einfluss auf den Wert der Cashflows, da wir die erhaltenen Ausschüttungen reinvestieren.

SmartCaps: Im laufenden Jahr könnten die Fondserträge wieder deutlich steigen. Im Mai haben Sie gemeldet, dass allein ein erfolgreiches SpaceX-IPO einen Ertragsbeitrag von rund 2 Mio. CHF leisten könnte, da Fonds aus ihrem Portfolio früh in das Unternehmen investiert haben. Inzwischen ist das IPO abgeschlossen und die Aktie zwischenzeitlich noch einmal deutlich gestiegen. Können Sie uns ein Update zu den potenziellen Auswirkungen auf ihre Erfolgszahlen geben?

Dr. Dillinger: Beim Gewinn dürften wir diese Summe erreicht haben, unklar ist noch die Höhe und der genaue Zeitpunkt der Ausschüttungen. Altinvestoren unterliegen nach einem IPO im Regelfall einer Lock-up Periode, bevor sie ihre Aktien verkaufen können.

SmartCaps: In Ihrer Meldung damals hatten Sie auch erwähnt, dass es weitere IPO-Kandidaten gibt, die ebenfalls für Wertsprünge sorgen könnten. Können Sie uns weitere Informationen geben, was im zweiten Halbjahr möglicherweise noch zu erwarten ist?

Dr. Dillinger: Zur Einordnung, der Großteil unserer Erträge und Ausschüttungen kommt aus Small & Mid-Market Buyout Strategien. Im gemeldeten Bereich der Venture/Growth-Strategien sehen wir teils markante Wertsteigerungen, bevor Unternehmen an die Börse gehen oder verkauft werden. Bleiben die Exit-Märkte gut, profitieren wir davon. Bekannte, spannende Unternehmen aus unserem Portfolio, die in den kommenden Quartalen an die Börse gehen könnten sind u.a.: Anduril Industries, Stripe, Revolut und Canva.

SmartCaps: IPOs sind nur ein kleiner Teil der Exits von den Fonds, in die sie investiert haben. Wie ist die generelle Entwicklung in diesem Jahr – und mit was für einer Ertragsentwicklung rechnen Sie abseits der „IPO-Beiträge“?

Dr. Dillinger: Bislang hatten wir ein erfreuliches erstes Halbjahr und, wie angekündigt, profitieren wir von einem fast vollständig investierten und Cashflow-starken Portfolio und blicken zuversichtlich auf das zweite Halbjahr.

SmartCaps: Herzlichen Dank für die interessanten Informationen!

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Erstellung am 24.6.26 um 12:40 Uhr.

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