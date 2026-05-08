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Matador: Für die Fondserträge sieht es gut aus

09.05.26 06:42 Uhr

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Bei Matador Secondary Private Equity verschiebt sich der Blick zunehmend auf die operative Entwicklung der Beteiligungen. Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren ein diversifiziertes Portfolio aus Secondary-Fonds aufgebaut, das Ende 2025 aus 22 Positionen mit einem Buchwert von rund 66,5 Mio. Schweizer Franken bestand. Die Wertveränderungen dieser Investments fließt direkt in die Ergebnisrechnung von Matador ein.

Im abgelaufenen Jahr summierten sich die daraus resultierenden Erträge auf 4,3 Mio. Schweizer Franken und lagen damit unter dem Vorjahreswert. Ausschlaggebend war vor allem eine schwächere Entwicklung im Frühjahr, als politische Faktoren wie die US-Zollpolitik für Belastungen an den Märkten sorgten. Gleichwohl unterstreicht das Niveau die grundsätzliche Stabilität des Geschäftsmodells, das auf bereits etablierte Fondsstrukturen mit höherer Visibilität setzt.

Deutlich stärker schlugen sich hingegen Währungseffekte im Ergebnis nieder. Während im Vorjahr noch positive Beiträge aus Wechselkursbewegungen verbucht wurden, drehte dieser Effekt 2025 ins Negative. Da Matador in Fremdwährungen investiert, die Berichterstattung jedoch in Schweizer Franken erfolgt, führte [...]

Den vollständigen Artikel lesen sie bei Aktien-Global: zum Artikel.

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