Matador: Gute Gründe für Kurserholung

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Nach einer ersten kräftigen Kurserholung im Mai/Juni hat die Aktie von Matador Secondary Private Equity die Zugewinne komplett wieder abgegeben. Die aktuellen Zahlen könnten aber die Basis der nächsten Erholungswelle darstellen.

Das Management von Matador Secondary Private Equity hatte schon im Vorfeld darauf hingewiesen, dass sich das Portfolio, das aus Secondary-Fonds besteht, im ersten Halbjahr gut entwickelt hat. Die vorläufigen Halbjahreszahlen liefern nun den Beleg: Die zentrale Kennziffer, das währungsbereinigte Ergebnis, hat sich von 1,6 auf 3,7 Mio. Schweizer Franken mehr als verdoppelt. Da die Währungseffekte im laufenden Jahr (im Gegensatz zu 2025) bislang leicht positiv ausfallen, beläuft sich das Gesamtergebnis sogar auf 5,0 Mio. Schweizer Franken.

Antizyklische Chance

Noch haben die Anleger darauf nicht reagiert, so dass sich in Verbindung mit der deutlichen Kurskorrektur der letzten Wochen eine antizyklische Chance ergibt. Zumal die Aktie von Matador Secondary Private Equity am 21. September in zwei Indizes an der SIX Swiss Exchange aufgenommen wird, was den Titel noch etwas stärker in den Fokus der Öffentlichkeit bringen könnte.

Positive Entwicklung nicht eingepreist

Nach einem ertragsschwachen Jahr 2025 winkt bei Matador Secondary Private Equity nach einem starken ersten Halbjahr eine massive Gewinnverbesserung in der laufenden Finanzperiode. Das sehen wir bei der Aktie nach dem Kursrückgang der letzten Wochen nicht eingepreist, somit bietet sich hier eine Spekulationschance auf die nächste Kurserholung.

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Erstellung am 03.09.26 um 10:27 Uhr.

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