Matador Secondary Private Equity AG: Kotierung an der SIX Swiss Exchange ab dem 15. Juni 2026
|
Matador Secondary Private Equity AG
/ Schlagwort(e): Zulassungsgenehmigung/Private Equity
Werbung
Werbung
Corporate News
Kotierung an der SIX Swiss Exchange ab dem 15. Juni 2026
Über die Matador Secondary Private Equity AG
Matador Secondary Private Equity AG (ISIN: CH0042797206), gegründet 2005 mit Sitz in der Schweiz, ist spezialisiert auf Secondary Private Equity Investments, mit denen die Gesellschaft ein nach Regionen, Branchen, Strategien und Vintage Jahre breit diversifiziertes Private Equity Portfolio aufgebaut hat. Der NAV (Eigenkapital) von Matador ist seit Gründung organisch überdurchschnittlich 12% p.a. (in EUR) gestiegen. Die Aktie der Matador ist sowohl an der Heimatbörse in der Schweiz als auch in Deutschland über Frankfurt/XETRA handelbar.
Werbung
Werbung
Kontakt
Matador Secondary Private Equity AG
Grundacher 5, CH-6060 Sarnen
Tel: +41 41 662 1062
Email: ir@matador.ch
Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: Corporate News 8. Juni 2026 - Matador Secondary Private Equity AG_Kotierung an der SIX Swiss Exchange ab dem 15. Juni 2026
Werbung
Werbung
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Matador Secondary Private Equity AG
|Grundacher 5
|6060 Sarnen
|Schweiz
|Telefon:
|0041 (41) 662 10 62
|Fax:
|0041 (41) 661 08 62
|E-Mail:
|office@matador.ch
|Internet:
|www.matador.ch
|ISIN:
|CH0042797206
|Valorennummer:
|A0Q3W8
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Stuttgart; BX Berne eXchange
|EQS News ID:
|2340974
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2340974 08.06.2026 CET/CEST