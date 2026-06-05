Matador: SpaceX-Booster für den Kurs

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Mit einer deutlichen Kurserholung hat die Aktie von Matador Secondary Private Equity den kurzfristigen Abwärtstrend gebrochen. Das IPO von SpaceX spielt dabei eine wichtige Rolle.

Die Aktie von Matador Secondary Private Equity ist im letzten Herbst, ausgehend von einem Allzeithoch bei 5,20 Euro, in den Korrekturmodus gewechselt. Ursächlich dafür war eine deutliche Belastung der Dollarabwertung für die Geschäftszahlen, außerdem hatte die Zollkeule von Trump im Q2/25 für eine temporäre Marktschwäche im Private-Equity-Markt gesorgt, die die Zahlen von Matador ebenfalls gebremst hat.

Schub für die Fondserträge

Inzwischen hat sich die Lage deutlich geändert, und das hängt auch mit dem SpaceX-IPO zusammen. Denn mehrere Secondary-Fonds, in die Matador investiert hat, sind an dem Unternehmen beteiligt. Das verspricht für das laufende Jahr allein aus diesen Engagements einen Aufwertungsertrag von 2 Mio. CHF – und damit generell einen deutlichen Schub für die Fondserträge.

Bullishes Chartsignal

Die Aktie hat darauf in jüngster Zeit mit einem deutlichen Rebound reagiert und den kurzfristigen Abwärtstrend der letzten Monate gebrochen. Das stellt ein bullishes Chartsignal dar, dessen Potenzial aktuell noch nicht ausgereizt wirkt.

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Erstellung am 5.6.26 um 8:30 Uhr.

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