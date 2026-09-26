Matador Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Matador Technologies hat am 24.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,04 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Matador Technologies ein EPS von -0,020 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Matador Technologies
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Matador Technologies
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen