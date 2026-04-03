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Chip-Riese unter Druck: ASML-Aktie bricht nach US-Gesetzentwurf ein

07.04.26 10:09 Uhr
ASML-Aktie unter Druck: US-Gesetzesinitiative schürt Angst vor China-Umsatzeinbußen | finanzen.net

Die ASML-Aktie hat am Dienstag im nur leicht schwächelnden Börsenumfeld kräftig nachgegeben.

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Analysten verwiesen auf einen Gesetzentwurf aus Washington. Zuletzt verlor das Papier des Herstellers von Lithografie-Systemen via EURONEXT 3,5 Prozent auf 1.120,40 Euro und war damit Schlusslicht im EuroStoxx 50.

Der sogenannte "Match Act" (Multilateral Alignment of Technology Controls on Hardware) ziele auf das US-Exportgeschäft von DUV-Anlagen des niederländischen Herstellers von Lithografie-Systemen nach China, hieß es am Markt. Wie JPMorgan-Analyst Sandeep Deshpande schrieb, ist dieser Gesetzesentwurf am Donnerstag von Senatoren beider Parteien eingebracht worden und dürfte sich "negativ auf den Umsatz und Gewinn" von ASML auswirken.

UBS-Analyst Francois-Xavier Bouvignies erwartet, dass 2026 etwa 5 bis 10 Prozent des Ergebnisses je ASML-Aktie betroffen sein könnten. Er verwies zugleich aber darauf, dass die Verabschiedung des Gesetzes nicht sicher sei.

/ck/jha/

AMSTERDAM (dpa-AFX)

Bildquellen: ASML

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