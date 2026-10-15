DAX 25.299 +0,2%ESt50 6.190 +0,4%MSCI World 4.916 -1,0%Top 10 Crypto 10,87 -0,1%Nas 26.693 -1,9%Bitcoin 71.960 -1,2%Euro 1,1208 +0,5%Öl 104,5 -1,5%Gold 4.136 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Material Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Werte in diesem Artikel
Aktien
Material Group Inc. Registered Shs
883.00 JPY 12.00 JPY 1.38 %
Charts | News | Analysen

Material Group hat am 14.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 7,16 JPY. Im Vorjahresviertel waren 5,98 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Material Group 2,05 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 29,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,58 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 69,00 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 48,32 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 8,71 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 6,29 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Material Group Aktie News

Werbung

Material Group Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Material Group nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.