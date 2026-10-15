Material Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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Material Group hat am 14.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 7,16 JPY. Im Vorjahresviertel waren 5,98 JPY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Material Group 2,05 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 29,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,58 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 69,00 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 48,32 JPY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite standen 8,71 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 6,29 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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