Materialise NV legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Materialise NV stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,02 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Materialise NV ein EPS von 0,030 EUR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 67,7 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 66,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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