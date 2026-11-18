Matinas BioPharma legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Matinas BioPharma äußerte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 9,35 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Matinas BioPharma -6,000 USD je Aktie generiert.
Redaktion Finanzen.net
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