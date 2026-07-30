Schaeffler-Aktie klar im Minus: Mittelfristziele gekappt
Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler streicht wegen der schlechten Lage in der Autoindustrie seine mittelfristigen Geschäftsziele zusammen.
So dürfte im Jahr 2028 nur noch ein Umsatz von 24 bis 26 Milliarden Euro erzielt werden, teilte der MDAX-Konzern am Freitag in Herzogenaurach mit. Bisher hatte Chef Klaus Rosenfeld eine Steigerung auf 27 bis 29 Milliarden Euro im Sinn. Vor allem in der Sparte mit Teilen für Elektroautos sind die Aufträge nicht so üppig, dass die Planungen aufrechterhalten werden können, die operative Gewinnschwelle wird in dem Bereich wohl ebenfalls nicht wie geplant erreicht. Die Aktie fällt via XETRA zeitweise kräftig um 14,83 Prozent auf 6,89 Euro.
Vergangenes Jahr hatte Schaeffler einen Erlös von 23,5 Milliarden Euro erzielt.
Die um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern erwartet das Management 2028 im Konzern weiter zwischen 6,0 und 8,0 Prozent, auch beim bereinigten freien Mittelzufluss soll es bei den anvisierten 400 bis 600 Millionen Euro bleiben.
/men/mis
HEZOGENAURACH (dpa-AFX)
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Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
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|Datum
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|22.07.26
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|16.07.26
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|15.07.26
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|Deutsche Bank AG
|15.07.26
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|UBS AG
|14.07.26
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|Jefferies & Company Inc.