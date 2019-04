Maue China-Nachfrage bremst Volkswagen Konzern

WOLSBURG (dpa-AFX) - Die zurückhaltende Nachfrage in China hat dem Volkswagen (Volkswagen (VW) vz)-Konzern im März einen Absatzrückgang eingebrockt. Der Autobauer verkaufte in dem Monat weltweit 998 900 Fahrzeuge und damit 4,3 Prozent weniger als im Vorjahresmonat, wie Volkswagen am Freitag in Wolfsburg mitteilte. Neben China (inklusive Hongkong) setzte Volkswagen auch in Südamerika weniger Wagen ab. Dagegen stiegen die Verkäufe in Nordamerika.

Das größte Absatzminus verzeichneten insgesamt die Marken VW und Porsche. Zulegen konnte Volkswagen dagegen bei den Nutzfahrzeugen./nas/jha/