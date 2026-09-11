Analysten-Skepsis belastet Pharma-Riesen: Morgan Stanley setzt Novo Nordisk-Aktie unter Druck
Die skeptische Einstufung von Morgan Stanley hat die Aktien von Novo Nordisk am Freitag auf das tiefste Niveau seit Juni zurückgeworfen.
Dort verloren die Papiere des dänischen Spezialisten für Diabetes- und Abnehmpräparate zuletzt 2,81 Prozent auf rund 278,40 Kronen.
Morgan-Stanley-Experte Thibault Boutherin hatte sie beim unveränderten Kursziel von 250 Kronen auf "Underweight" abgestuft. Die Bewertung der Novo Nordisk-Aktie spiegle mittelfristig maue Wachstumsperspektiven noch nicht angemessen wider, schrieb er. Gleiches gelte für die Bedeutung des näher rückenden Patentauslaufs von Semaglutid Anfang der 2030er-Jahre. Novo erziele immerhin 2026 Dreiviertel seiner Umsätze mit dem Wirkstoff. Die gut laufende Abnehmpille werde den Gegenwind für die Dänen nicht gänzlich kompensieren können.
Ihre Chancen dürften auf dem Kapitalmarkttag am 21. September im Fokus stehen, so Boutherin weiter. Zudem sieht er die allgemeinen Geschäftsprioritäten als Thema. Nennenswerte Impulse für die Anlagestory erwartet er allerdings nicht. Auch nach der Kapitalmarktveranstaltung sieht er kaum Trigger am Horizont, es sei denn es gäbe eine größere Übernahme./ag/jha/
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com, Novo Nordisk
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:46
|Novo Nordisk Underweight
|Morgan Stanley
|08.09.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|03.09.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG