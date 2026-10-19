Maven Wireless Sweden Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
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Maven Wireless Sweden Registered hat am 16.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Beim Umsatz wurden 41,9 Millionen SEK gegenüber 31,4 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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