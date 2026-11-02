Maverick Gold and Silver: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
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Maverick Gold and Silver hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.
Redaktion Finanzen.net
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