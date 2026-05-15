Mawson Infrastructure Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mawson Infrastructure Group präsentierte in der am 14.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,12 USD gegenüber -0,400 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 65,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 13,8 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,8 Millionen USD.

Redaktion finanzen.net