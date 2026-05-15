Mawson Infrastructure Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Werte in diesem Artikel
Mawson Infrastructure Group präsentierte in der am 14.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Das EPS belief sich auf 0,12 USD gegenüber -0,400 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 65,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 13,8 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,8 Millionen USD.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Mawson Infrastructure Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mawson Infrastructure Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent