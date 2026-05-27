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Maxi Trust Power

DEUTZ-Aktie fällt zurück: Zukauf in Brasilien

28.05.26 13:29 Uhr
DEUTZ-Aktie wechselt ins Minus: Brasilien-Deal treibt Wachstum | finanzen.net

Der Motorenbauer DEUTZ hat in Brasilien den Generatorenhersteller Maxi Trust Power übernommen.

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DEUTZ AG
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Der Gesamtkaufpreis liege im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich, teilten die Kölner am späten Mittwochabend mit. Für die Übernahme nimmt DEUTZ Schulden auf. Der Vollzug wird noch im laufenden zweiten Quartal erwartet. Maxi Trust Power ist den Angaben zufolge ein Hersteller von Diesel- und Gasgeneratoren. Zu den Kunden gehören insbesondere Supermärkte, Bau- und Landwirtschaftsunternehmen.

Im XETRA-Handel verliert die DEUTZ-Aktie zeitweise nach anfänglichen Gewinnen 0,2 Prozent auf 10,21 Euro.

/men

KÖLN/CURITIBA (dpa-AFX)

Bildquellen: DEUTZ AG

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