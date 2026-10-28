Maxone Semiconductor (Suzhou) A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
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Maxone Semiconductor (Suzhou) A hat am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Maxone Semiconductor (Suzhou) A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,83 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,620 CNY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz wurden 431,1 Millionen CNY gegenüber 272,7 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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