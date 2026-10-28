Maxone Semiconductor (Suzhou) A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

28.10.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz wurden 431,1 Millionen CNY gegenüber 272,7 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Maxone Semiconductor (Suzhou) A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,83 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,620 CNY je Aktie gewesen.

Maxone Semiconductor (Suzhou) A hat am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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