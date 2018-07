May will mit Trump über Handelsabkommen und Strafzölle sprechen

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Premierministerin Theresa May will mit US-Präsident Donald Trump bei seinem Besuch in Großbritannien über Handelsfragen sprechen. Dabei sollte sowohl ein mögliches Freihandelsabkommen zwischen Großbritannien und den USA nach dem Brexit zur Sprache kommen, als auch Strafzölle auf Stahl und Aluminium, die der US-Präsident gegen die EU verhängt hat. Sie freue sich auf "positive Diskussionen" mit Trump. Das sagte May bei einer Pressekonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki am Dienstag in London. Trump trifft am Donnerstag in Großbritannien ein, wo er sich tags darauf mit Premierministerin Theresa May und Queen Elizabeth II. trifft./cmy/DP/he