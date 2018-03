May wirft Russland "dreiste Attacke" vor und sucht EU-Rückhalt

Berlin (Reuters) - Die britische Premierministerin Theresa May hat Russland eine "dreiste und rücksichtslose Attacke" gegen Großbritannien vorgeworfen.

Der Giftanschlag im britischen Salisbury sei "ein weiteres Zeichen russischer Aggression vom Westbalkan bis zum Nahen Osten", sagte May am Donnerstag in Brüssel vor Beginn des EU-Gipfels. Die 28 EU-Staats- und Regierungschefs wollen das Thema beim Abendessen des zweitägigen Gipfels besprechen.

"Wir werden nach der Attacke in Salisbury unsere größtmögliche Solidarität mit dem Vereinigten Königreich erklären", sagte der estnische Ministerpräsident Jüri Ratas. "Einigkeit ist das stärkste politische Zeichen." Auch die litauische Präsidentin Dalia Grybauskaite äußerte Kritik an Russland. Sie habe sich entschieden, dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nicht zu dessen Wiederwahl zu gratulieren. "Für mich war klar, dass dies unter diesen Umständen nicht geht", sagte Grybauskaite auf die Frage, was sie von dem Glückwunsch etwa des EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker an Putin halte. Bei der Frage nach Sanktionen gegen Russland äußerte sie sich aber zurückhaltend. Dies müsse jede Regierung selbst entscheiden, sagte sie zur britischen Ausweisung von 23 russischen Diplomaten. Bereits in der vergangenen Woche hatte es eine gemeinsame Erklärung der USA, Frankreichs, Deutschland und Großbritannien gegeben, in der Russland als mutmaßlicher Drahtzieher zur Aufklärung des Giftanschlags aufgefordert worden war.