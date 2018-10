May zeigt Bereitschaft für längere Übergangsphase nach EU-Austritt

Brüssel (Reuters) - Die britische Premierministerin Theresa May hat sich bereiterklärt, die Übergangsphase nach dem EU-Austritt Großbritanniens über das Jahr 2020 hinaus auszuweiten.

Großbritannien würde dann länger als bisher geplant Teil des EU-Binnenmarktes bleiben. Sie sei überzeugt, dass dies nicht nötig sein werde, weil bis Ende 2020 ein Abkommen mit der EU über die zukünftigen Beziehungen stehen werde, sagte May am Donnerstag in Brüssel am Rande des EU-Gipfels. Aber sollte dies nicht der Fall sein, könne man die Übergangsphase "um einige Monate" ausdehnen. Dies hatte die EU-Kommission angeboten. May versicherte, dass man auf jeden Fall eine harte Grenze zwischen dem EU-Land Irland und dem zu Großbritannien gehörenden Nordirland verhindern wolle.

Großbritannien scheidet Ende März 2019 aus der EU aus. Daran schließt sich eine Übergangsphase bis Ende 2020 an, in der für das Königreich weiter die Regeln des Binnenmarktes gelten, es an Entscheidungen in der EU aber nicht mehr beteiligt ist. Am Mittwochabend hatte es auf dem EU-Gipfel wie erwartet nur eine Diskussion, aber keine Einigung auf ein Austrittsabkommen mit der EU gegeben.