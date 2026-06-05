Mayukh Dealtrade: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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Mayukh Dealtrade hat am 04.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 INR gegenüber 0,030 INR im Vorjahresquartal verkündet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 708,27 Prozent auf 85,0 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.
In Sachen EPS wurden 0,010 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mayukh Dealtrade 0,110 INR je Aktie eingenommen.
Der Jahresumsatz wurde auf 322,49 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 52,62 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.net
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