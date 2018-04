MBB steigert die Dividende das achte Jahr in Folge und schüttet eine Sonderdividende aus

Die Beteiligungsgesellschaft MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4) will ihren Aktionären für das Geschäftsjahr 2017 eine Dividende von 0,66 Euro je Aktie sowie eine Sonderdividende in gleicher Höhe ausschütten, so dass insgesamt 1,32 Euro ausgeschüttet werden.

Auf Basis des aktuellen Börsenkurses von 84,19 Euro entspricht dies einer Dividendenrendite von 0,78 Prozent (ohne Sonderdividende). Im Vorjahr wurde eine Dividende von 0,61 Euro und eine Sonderdividende in gleicher Höhe ausbezahlt. Die Hauptversammlung findet am 28. Juni 2018 statt. Es ist die achte jährliche Anhebung der regulären Dividende in Folge.

MBB hat im Geschäftsjahr 2017 einen neuen Umsatzrekord in Höhe von 403,1 Mio. Euro nach 332,2 Mio. Euro im Vorjahr erzielt. Damit bestätigte MBB die vorläufigen Geschäftszahlen vom 29. März 2018. Das um Effekte aus dem Aumann IPO bereinigte EBITDA erreichte mit 38,9 Mio. Euro einen neuen Höchststand (Vorjahr: 30,4 Mio. Euro).

Das bereinigte Konzernergebnis lag aufgrund erhöhter Minderheiten aus dem Aumann IPO mit 13,4 Mio. Euro etwas unter dem Ergebnis des Vorjahrs (14,3 Mio. Euro). Es wurde ein bereinigtes Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,06 Euro (2,16 Euro im Vorjahr) erzielt. Das unbereinigte Ergebnis beträgt wie bereits berichtet 0,71 Euro je Aktie. MBB plant für 2018 ein Umsatz- und Ergebniswachstum im zweistelligen Prozentbereich auf mehr als 500 Mio. Euro Umsatz und ein Ergebnis pro Aktie von 2,30 Euro bis 2,45 Euro.

Die MBB SE ist eine mittelständische Unternehmensgruppe, die 1995 gegründet wurde und derzeit verschiedene Beteiligungen wie Aumann (38 Prozent Anteil), DTS IT (80 Prozent Anteil) oder CT Formpolster hält. Der Name MBB steht für Messerschmitt-Bölkow-Blohm. Der Börsengang erfolgte im Jahr 2006.

Redaktion MyDividends.de