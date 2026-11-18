SCHROBENHAUSEN/BERLIN (dpa-AFX) - Der deutsche Rüstungskonzern MBDA und die Atmos Space Cargo GmbH wollen militärische Nutzlasten in die Erdumlaufbahn bringen können. Dazu haben die Unternehmen aus dem bayerischen Schrobenhausen und Lichtenau in Baden-Württemberg eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, wie MBDA mitteilte.

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Ziel sind Design, Entwicklung und Demonstration einer "Precision Orbital Deep Strike"-Fähigkeit, wie es hieß. Die englische Bezeichnung "deep strike" bezeichnet eigentlich weitreichende Präzisionsangriffe tief im Hinterland eines Gegners.

Dafür entwickelt das auf hochmoderne Lenkflugkörper und Gefechtsköpfe spezialisierte Unternehmen derzeit neue Waffen. MBDA ist ein Gemeinschaftsunternehmen multinationaler Konzerne aus dem Rüstungsbereich: Airbus, BAE Systems und Leonardo.

Das Unternehmen baut derzeit auch an neuen Hyperschallwaffen. So entwickelt MBDA zusammen mit Großbritannien ein Hyperschallgleitvehikel ("hypersonic glide vehicle"), das mehr als 2.500 Kilometer Reichweite haben und mehr als zehnfache Schallgeschwindigkeit erreichen soll./cn/DP/zb