mbs, veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

14.10.26 06:35 Uhr

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,13 Milliarden JPY – ein Plus von 2,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem mbs, 1,10 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 14,98 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 12,97 JPY je Aktie erzielt worden.

mbs, hat am 13.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

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