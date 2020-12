McAllister: Sonntag muss Vertrag mit Großbritannien vorliegen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Europaabgeordnete David McAllister (CDU) hat unterstrichen, dass bis spätestens Sonntag eine Vereinbarung zwischen der Europäischen Union (EU) und Großbritannien über die künftigen Handelsbeziehungen vorliegen muss. Nur so könne man gewährleisten, dass die Vereinbarung am 1. Januar in Kraft treten könne, sagte McAllister im Deutschlandfunk. Man brauche ausreichend Zeit, um den Text zu prüfen. Dieser könne dann in einer Plenarsitzung am 29. Dezember beschlossen werden.

Das Europäische Parlament sei die einzige demokratisch legitimierte Instanz, die über das Abkommen entscheide, betonte der CDU-Politiker. In den Verhandlungen gebe es erhebliche Fortschritte in komplizierten Fragen. Größter Stolperstein bleibe aber die Fischereipolitik. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte am Donnerstagabend nach einem Telefonat mit dem britischen Premierminister Boris Johnson noch von "großen Differenzen" zwischen beiden Seiten gesprochen. "Diese zu überbrücken, wird eine große Herausforderung sein", hatte sie erklärt.

