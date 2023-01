McCarthy auch im siebten Wahlgang für Chefposten durchgefallen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Republikaner Kevin McCarthy ist auch im siebten Anlauf bei der Wahl zum Vorsitzenden des Repräsentantenhauses gescheitert. Das ergab sich aus dem Ergebnis der mündlichen Abstimmung am Donnerstag, das formell noch von der Leiterin der Sitzung in der Parlamentskammer bestätigt werden musste. Der 57-Jährige hatte vor dem neuerlichen Anlauf erneut große Zugeständnisse an seine Parteigegner gemacht - diese verweigerten ihm aber weiter die Gefolgschaft.

McCarthy hatte bereits in den vorherigen Wahlgängen nicht die erforderliche Zahl an Stimmen erreicht. Auch dieses Mal besserte sich die Lage für ihn kein Stück. Erneut nominierten die Republikaner einen Gegenkandidaten - und zwar wieder den republikanischen Abgeordneten Byron Donalds. Auf ihn entfielen 19 Stimmen. Der Republikaner Matt Gaetz votierte in der mündlichen Abstimmung für den Ex-Präsidenten Donald Trump ./nau/DP/he