McCormick und Unilever sprechen weiterhin: Milliarden für Lebensmittelgeschäft

LONDON (dpa-AFX) - Der mögliche Verkauf seines Lebensmittelgeschäfts könnte dem Konsumgüterkonzern Unilever Milliarden in die Kasse spülen. Man befinde sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit McCormick & Co (McCormickCo), teilte Unilever am Dienstag in London mit. Bei einem Zusammenschluss sei derzeit eine Barzahlung von 15,7 Milliarden US-Dollar (13,7 Mrd Euro) vorgesehen. Der Großteil des Verkaufs soll aber in Form von McCormick-Aktien bezahlt werden. Ein Abschluss ist noch ungewiss. Sollte der Deal zustande kommen will Unilever 65 Prozent an dem fusionierten Unternehmen halten.

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Unilever hatte vor knapp zwei Wochen Verhandlungen mit dem US-Gewürzhersteller bestätigt. Die Briten haben unter anderem Lebensmittelmarken wie Knorr, Pfanni und Mondamin im Programm. Das Geschäft etwa in Indien steht Unilever zufolge aber nicht zum Verkauf.

McCormick & Co ist einer der weltgrößten Gewürzhersteller und bietet in Amerika unter anderem die Würzsauce Cholula an. In Europa ist der Hersteller mit Gewürzen etwa in Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden vertreten./lew/err/jha/