McCormick und Unilever sprechen weiterhin: Milliarden für Lebensmittelgeschäft
Werte in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX) - Der mögliche Verkauf seines Lebensmittelgeschäfts könnte dem Konsumgüterkonzern Unilever Milliarden in die Kasse spülen. Man befinde sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit McCormick & Co (McCormickCo), teilte Unilever am Dienstag in London mit. Bei einem Zusammenschluss sei derzeit eine Barzahlung von 15,7 Milliarden US-Dollar (13,7 Mrd Euro) vorgesehen. Der Großteil des Verkaufs soll aber in Form von McCormick-Aktien bezahlt werden. Ein Abschluss ist noch ungewiss. Sollte der Deal zustande kommen will Unilever 65 Prozent an dem fusionierten Unternehmen halten.
Unilever hatte vor knapp zwei Wochen Verhandlungen mit dem US-Gewürzhersteller bestätigt. Die Briten haben unter anderem Lebensmittelmarken wie Knorr, Pfanni und Mondamin im Programm. Das Geschäft etwa in Indien steht Unilever zufolge aber nicht zum Verkauf.
McCormick & Co ist einer der weltgrößten Gewürzhersteller und bietet in Amerika unter anderem die Würzsauce Cholula an. In Europa ist der Hersteller mit Gewürzen etwa in Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden vertreten./lew/err/jha/
Übrigens: McCormick und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf McCormick
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf McCormick
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent