Werbung

Die Aktie von McDonald’s geriet wegen des Krieges in der Ukraine und den Sanktionen gegen Russland kurzzeitig unter Druck. Es sind etwa 847 Restaurants betroffen, die etwa 2 % zum Umsatz und 3 % zum operativen Gewinn beisteuerten. Der Markt scheint diesen Ausfall mittlerweile eingepreist zu haben. Der Markt dürfte nach den Zahlen am 28. April den Blick dann wieder nach vorne richten.

Weltmarke: Wer Fast Food hört, denkt gewöhnlich sofort an McDonald’s.

Die Aktie der größten Restaurantkette der Welt ist ein Klassiker und Liebling vieler Privatanleger durch jahrzehntelange Kurssteigerungen und saftige Dividendenrenditen. Das Unternehmen ist seit fast 60 Jahren an der Börse, verfügt über eine Marktkapitalisierung von etwa 185 Mrd. USD und zählte Ende 2021 knapp über 40.000 Restaurants in über 120 Ländern. Jeden Tag essen etwa 70 Millionen Menschen in einem der McDonald’s-Restaurants. Etwa 1,7 Mio. Menschen arbeiten für die Restaurantkette, was das Unternehmen zum zweitgrößten Arbeitgeber der Welt (nach Walmart) macht. McDonald‘s ist eine der bekanntesten globalen Marken: Einer Umfrage von 2020 zufolge denkt fast jeder Vierte zuerst an das Wort „McDonald‘s“, wenn er „Fast Food“ hört. McDonald’s ist ein Synonym für Fast Food und wurde durch Marketingtechniken wie das Happy Meal und das Maskottchen Ronald McDonald zu einer Erfolgsgeschichte.

McDonald’s ist ein Immobilien-Imperium: Mieteinnahmen übersteigen Franchise-Beteiligungen.

McDonald‘s hat sich durch die weltweiten Lokale ein regelrechtes Immobilien-Imperium aufgebaut. Am Großteil der Franchises verdient man so nicht nur durch die Lizenzgebühr und die Umsatzbeteiligung, sondern auch durch die Mieten. Tatsächlich machen die Mieten sogar einen deutlich größeren Teil der Franchise-Einnahmen aus. Von den 10,7 Mrd. USD, die McDonald’s im vergangenen Geschäftsjahr von den Restaurants eingenommen hat, stammten 6,89 Mrd. USD aus Mieteinnahmen und 3,8 Mrd. USD aus Franchise-Umsatzbeteiligungen. Die Immobilien befinden sich dabei an geographisch stark diversifizierten Top-Standorten wie den Innenstädten der attraktivsten Städte der Welt, wie beispielsweise direkt am Times Square in New York oder in den Zentren von Singapur, London oder Tokio. Der Wert des Immobilienportfolios von McDonald’s beläuft sich Schätzungen zufolge mittlerweile auf über 40 Mrd. USD. Das gigantische Portfolio an Top-Immobilien verleiht dem Unternehmen einen Burggraben. Selbst in einem unwahrscheinlichen Krisenfall, in dem McDonald’s viele Filialen schließen müsste, könnte man die Top-Standorte also weitervermieten.

Eine neue Wachstumsstrategie wird seit eineinhalb Jahren ausgerollt

McDonald’s vollzieht gerade eine Modernisierung des Geschäftsmodells. Im Herbst 2020 hat McDonald’s mit dem strategischen Plan „Accelerating the Arches“ auf die Pandemie reagiert. Bei der Wachstumsstrategie möchte man sich auf drei Bereiche fokussieren: Maximize our marketing, Commit to the core und Double down on the 3Ds. Das Akronym McD steht für McDonald’s.

Durch kreative Marketingansätze soll der Markenwert von McDonald‘s und die Bekanntheit der Restaurants noch weiter ausgebaut werden. Man kollaboriert mit Stars und setzt auf moderne Ansätze bei der Verpackungsgestaltung. Künstler wie Travis Scott, J Balvin oder die koreanischen Band BTS kreierten bereits ihre eigenen Burger für McDonald’s, die die Fans in die Restaurants locken sollen. Darüber hinaus präsentiert sich McDonald’s in den vergangenen Jahren zunehmend gesünder und sozialer. Mit Marketingkampagnen möchte man die Werte des Unternehmens in den Vordergrund rücken und sein Engagement für die Kunden, Mitarbeiter, Landwirte, Franchisenehmer und Lieferanten betonen.

Ausbau von Digitalisierung und Lieferdiensten werden Wachstum ankurbeln

Mit den drei D´s meint McDonald’s Digital, Delivery und Drive Through, also die Digitalisierung, Lieferung und die Bestellung aus dem Auto. Im Hinblick auf den Lieferdienst ist McDonald’s bestens positioniert, um in den kommenden Jahren zu wachsen. McDonald’s verfügt durch seine schiere Größe und Popularität über eine enorme Macht bei Verhandlungen mit Lieferdiensten wie UberEats, DoorDash oder Glovo. Für die Lieferdienste wäre es angesichts der vielen Kunden ein Nachteil, keine McDonald’s-Bestellungen in den Apps anzubieten. McDonald’s kann hohe Margen erzielen und durch die Präsenz bei verschiedenen Anbietern die Anzahl der gelieferten Produkte skalieren.

McDonald’s bot den Service zum Jahresende 2021 in rund 82 % seiner über 40.000 Filialen weltweit an, und mehr als 70 % haben mehrere Lieferoptionen. Die Umsätze im Lieferservice stiegen im 4. Quartal 2021 zweistellig, trotz des starken Wachstums im Vorjahreszeitraum. In den USA und den meisten der internationalen Top-Märkte bietet man auch die Lieferung über die eigene Smartphone-App an. Bestellungen über die App sind mit reduzierten Preisen verbunden und liefern der Kette Kundendaten zur Verbesserung des digitalen Marketings. Anreize für Kunden, über die App zu bestellen, bestehen in häufigen Rabattaktionen.

Dem Unternehmen kommt zudem der Standortvorteil durch die Immobilien in Top-Lage zugute. Nahezu 75 % der Bevölkerung in den wichtigsten Märkten des Unternehmens leben in einem Umkreis von drei Meilen um einen McDonald’s. Insgesamt leben eine Milliarde Menschen in diesen Bereichen. Mit einer so großen Anzahl von Kunden in unmittelbarer Nähe kann McDonald’s schneller liefern als seine Konkurrenten, was zu einer hohen Kundenzufriedenheit beiträgt und die Kunden langfristig bindet.

Perspektivisch bieten Lieferroboter eine weitere Wachstumsperspektive und können zu hohen Einsparungen führen. Besonders in Großstädten dürften Roboterlieferungen bald angeboten werden. Kurz bevor der Roboter ankommt, klingelt das Smartphone des Kunden, welcher mittels der App das Fach mit seiner Bestellung öffnen kann. Was ein bisschen nach Science-Fiction klingt, wurde beispielsweise in Moskau durch Lieferroboter des russischen Tech-Unternehmens Yandex bereits Realität. Es dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein, bis McDonald’s ähnliche Konzepte auch für andere Länder vorstellt, nachdem das Russland-Geschäft aufgrund des Krieges mittlerweile aufgegeben wurde.

Fazit: Der Immobilienbestand von McDonald’s bietet Anlegern Sicherheit und schützt vor Inflation. Der Lieferdienst, der dank Digitalisierung und Automatisierung für immer mehr Menschen angeboten werden kann, gibt der Aktie eine solide Wachstumsperspektive.

Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf McDonald´s Corp.

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert McDonald´s Corp zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat, das am 22.12.2023 fällig wird (Rückzahlungstermin) und aktuell mit einem Discount von rund 14,3 % zum Kurs der Aktie der McDonald´s Corp. notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap bei 250,00 USD begrenzt.

Dieses Produkt ist nicht währungsgesichert. Die Entwicklung des EUR/USD-Wechselkurses hat damit Auswirkungen auf die Höhe des in EUR zahlbaren Rückzahlungsbetrags. Der EUR-Gegenwert wird am Ausübungstag auf Basis des von der Europäischen Zentralbank um 14:15 Uhr MEZ festgestellten EUR-Fixings errechnet.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts McDonald´s Corp. an der maßgeblichen Börse am 22.12.2023 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den Höchstbetrag von 250,00 USD.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem EUR-Gegenwert des Referenzpreises multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 22.12.2023 haben und davon ausgehen, dass der Basiswert McDonald´s Corp. am 22.12.2023 auf oder über 250,00 USD liegen wird.

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.

Stand: 19.04.2022

Emittentin: DZ BANK AG / Online-Redaktion