McDonald's steigert flächenbereinigten US-Umsatz im 3. Quartal

NEW YORK (Dow Jones)--Die Fast-Food-Kette McDonald's hat sich von den Corona-bedingten Rückschlägen erholt: Im dritten Quartal stieg in den USA der flächenbereinigte Umsatz um 4,6 Prozent, wie der Konzern mitteilte. Dabei halfen eine schnellere Abfertigung der Essensausgabe an den Drive-Through-Schaltern und Werbemaßnahmen.

Im Vorquartal war der Umsatz flächenbereinigt noch um 8,7 Prozent zum Vorjahreszeitraum gefallen.

Gewinnkennziffern und Angaben zum Auslandsgeschäft nannte McDonald's nicht. Dies ist erst für den 9. November geplant.

October 08, 2020