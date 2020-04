McDonald's zieht Ausblick zurück - 6,5 Mrd Dollar Liquidität gesichert

GO

Heute im Fokus

DAX tiefer -- Wall Street leicht im Plus -- McDonald's-Geschäft bricht ein - Prognose 2020 zurückgezogen -- Vorläufige Pinterest-Zahlen euphorisieren Anleger -- TUI, Deutsche Post, Vonovia im Fokus

Daimler schreibt trotz Absatzeinbruch operativ schwarze Zahlen in Q1. Sammelklage gegen Zoom wegen Sicherheitslücken. Knorr-Bremse schickt Mitarbeiter in Kurzarbeit. Tausende BMW-Produktionsmitarbeiter in USA werden ohne Bezüge beurlaubt. Frühjahrsgutachten sieht schwere Rezession.