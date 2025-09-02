McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Blick auf McDonalds-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von McDonalds. Der McDonalds-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 313,78 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 313,78 USD. Die McDonalds-Aktie gab in der Spitze bis auf 313,01 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 315,02 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 59.738 McDonalds-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 326,32 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,00 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 276,56 USD. Dieser Wert wurde am 17.01.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,86 Prozent.

Nachdem McDonalds seine Aktionäre 2024 mit 6,78 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,17 USD je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 340,00 USD an.

Am 06.08.2025 hat McDonalds die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 3,14 USD gegenüber 2,80 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,84 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 6,49 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte McDonalds am 23.10.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,35 USD je McDonalds-Aktie belaufen.

