DAX23.580 +0,4%ESt505.324 +0,6%Top 10 Crypto15,84 ±0,0%Dow45.172 -0,3%Nas21.520 +1,1%Bitcoin95.507 -0,1%Euro1,1675 +0,3%Öl67,64 -2,1%Gold3.562 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 DEUTZ 630500 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Vonovia A1ML7J BYD A0M4W9 Allianz 840400 Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht an -- Wall Street uneins -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Rheinmetall, Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Lufthansa im Fokus
Top News
Politische Verunsicherungen: DAX versucht nach Vortagesknick Stabilisierung - die Gründe Politische Verunsicherungen: DAX versucht nach Vortagesknick Stabilisierung - die Gründe
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins: Experten bleiben optimistisch für Rheinmetall Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins: Experten bleiben optimistisch für Rheinmetall
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Kostenloses Trading-Webinar: Kleines Konto groß traden - Jetzt anmelden! +++
Blick auf McDonalds-Kurs

McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Mittwochnachmittag mit Verlusten

03.09.25 16:10 Uhr
McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von McDonalds. Der McDonalds-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 313,78 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
McDonald's Corp.
268,75 EUR -2,20 EUR -0,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 313,78 USD. Die McDonalds-Aktie gab in der Spitze bis auf 313,01 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 315,02 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 59.738 McDonalds-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 326,32 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,00 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 276,56 USD. Dieser Wert wurde am 17.01.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,86 Prozent.

Nachdem McDonalds seine Aktionäre 2024 mit 6,78 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,17 USD je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 340,00 USD an.

Am 06.08.2025 hat McDonalds die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 3,14 USD gegenüber 2,80 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,84 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 6,49 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte McDonalds am 23.10.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,35 USD je McDonalds-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur McDonalds-Aktie

August 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der McDonalds-Aktie angepasst

Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein McDonalds-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in McDonalds von vor einem Jahr eingebracht

In eigener Sache

Übrigens: McDonalds und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf McDonalds

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf McDonalds

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com

Nachrichten zu McDonald's Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu McDonald's Corp.

DatumRatingAnalyst
10:46McDonalds BuyUBS AG
08.08.2025McDonalds KaufenDZ BANK
07.08.2025McDonalds OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025McDonalds BuyUBS AG
28.07.2025McDonalds BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10:46McDonalds BuyUBS AG
08.08.2025McDonalds KaufenDZ BANK
07.08.2025McDonalds OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025McDonalds BuyUBS AG
28.07.2025McDonalds BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.07.2024McDonalds NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.06.2024McDonalds NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2024McDonalds Market-PerformBernstein Research
30.10.2023McDonalds Market-PerformBernstein Research
08.09.2022McDonalds Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.07.2016McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH
26.04.2016McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH
26.01.2016McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH
26.10.2015McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für McDonald's Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen