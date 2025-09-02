DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,80 -0,2%Dow45.064 -0,5%Nas21.407 +0,6%Bitcoin96.040 +0,5%Euro1,1658 +0,1%Öl67,48 -2,3%Gold3.563 +0,8%
DAX beendet Handel im Plus -- Wall Street uneins -- Google entgeht Zerschlagung -- American Bitcoin-IPO -- Rheinmetall, Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Lufthansa im Fokus
ConocoPhillips-Aktie schwach: Massiver Jobabbbau geplant
Tesla-Aktie in Grün: Entwicklungszentrum entsteht in Berlin-Köpenick
McDonalds im Fokus

McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Abend im Plus

03.09.25 20:24 Uhr
McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Abend im Plus

Die Aktie von McDonalds gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Die McDonalds-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 316,71 USD.

McDonald's Corp.
271,25 EUR 0,30 EUR 0,11%
Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 316,71 USD zu. Die McDonalds-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 316,86 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 315,02 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 152.836 McDonalds-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 326,32 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die McDonalds-Aktie damit 2,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 276,56 USD fiel das Papier am 17.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 12,68 Prozent würde die McDonalds-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für McDonalds-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,78 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,17 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 340,00 USD.

McDonalds ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. McDonalds hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,84 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,49 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass McDonalds einen Gewinn von 12,35 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bikeworldtravel / Shutterstock.com

