McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Freitagnachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von McDonalds gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der McDonalds-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 298,94 USD.
Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 298,94 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die McDonalds-Aktie bisher bei 298,77 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 298,90 USD. Zuletzt wurden via New York 43.971 McDonalds-Aktien umgesetzt.
Bei 326,32 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 9,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 276,56 USD ab. Mit einem Kursverlust von 7,49 Prozent würde die McDonalds-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,17 USD. Im Vorjahr hatte McDonalds 6,78 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 335,00 USD für die McDonalds-Aktie aus.
Am 06.08.2025 äußerte sich McDonalds zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,14 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,80 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,84 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte McDonalds einen Umsatz von 6,49 Mrd. USD eingefahren.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet.
In der McDonalds-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 12,34 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
