McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Nachmittag leichter

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von McDonalds. Der McDonalds-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,7 Prozent auf 247,89 USD.

Die McDonalds-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 247,89 USD. Im Tief verlor die McDonalds-Aktie bis auf 247,87 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 250,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten McDonalds-Aktien beläuft sich auf 120.652 Stück.

Am 22.07.2023 markierte das Papier bei 299,35 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,76 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.10.2022 bei 232,08 USD. Der aktuelle Kurs der McDonalds-Aktie ist somit 6,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 319,14 USD je McDonalds-Aktie an.

Am 27.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 3,17 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte McDonalds 2,55 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.718,40 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.497,50 USD ausgewiesen.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2023 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von McDonalds rechnen Experten am 22.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je McDonalds-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 11,57 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur McDonalds-Aktie

Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten

Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes McDonalds-Investment abgeworfen

Minuszeichen in New York: Dow Jones gibt letztendlich nach