McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds zeigt sich am Abend fester

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von McDonalds. Im New York-Handel gewannen die McDonalds-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 20:07 Uhr konnte die Aktie von McDonalds zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 313,42 USD. In der Spitze legte die McDonalds-Aktie bis auf 313,43 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 311,21 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 139.337 McDonalds-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (326,32 USD) erklomm das Papier am 11.03.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die McDonalds-Aktie mit einem Kursplus von 4,12 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 276,56 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 6,78 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,17 USD je McDonalds-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 340,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte McDonalds am 06.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,44 Prozent auf 6,84 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,49 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

McDonalds wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 12,35 USD je McDonalds-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur McDonalds-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in McDonalds von vor 5 Jahren eingefahren

August 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der McDonalds-Aktie angepasst

Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein McDonalds-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen