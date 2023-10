McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von McDonalds. Die McDonalds-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 248,22 USD an der Tafel.

Mit einem Kurs von 248,22 USD zeigte sich die McDonalds-Aktie im New York-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. Im Tageshoch stieg die McDonalds-Aktie bis auf 249,62 USD. Das bisherige Tagestief markierte McDonalds-Aktie bei 247,71 USD. Mit einem Wert von 248,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 135.873 McDonalds-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 299,35 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,60 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 232,08 USD. Dieser Wert wurde am 08.10.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der McDonalds-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der McDonalds-Aktie wird bei 319,14 USD angegeben.

McDonalds gewährte am 27.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,17 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte McDonalds ein EPS von 2,55 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.718,40 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.497,50 USD ausgewiesen.

Die McDonalds-Bilanz für Q3 2023 wird am 30.10.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 22.10.2024.

Experten taxieren den McDonalds-Gewinn für das Jahr 2023 auf 11,57 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

